Tragis, Remaja Ditemukan Tewas Penuh Luka Tusuk di Pinggir Jalan

MAMUJU - Seorang remaja inisial FH (18) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam di sekujur tubunya.

Warga yang menemukan korban awalnya mengira FH atau korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Penemuan jasad korban inisial FH yang tergeletak di pinggir jalan sempat terekam handphone warga.

Korban ditemukan warga tergeletak dengan kondisi berlumuran darah tak jauh dari sepeda motor miliknya di pinggir jalan Desa Topore, Kecamatan Papalang Mamuju.

Awalnya warga mengira korban kecelakaan, namun setelah evakuasi ke puskesmas setempat dan dilakukan pemeriksaan ditemukan luka tujuk dengan senjata tajam di sekujur tubuh korban. Korban tersebut diduga kuat korban pembunuhan.

Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman Basir mengatakan, berdasarkan keterangan kepolisian, Satresrim Polresta Mamuju kini sudah melakukan penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian termasuk mengumpulkan sejumlah barang bukti.

Untuk identitas terduga pelaku juga sudah dikantongi pihak kepolisian.

(Arief Setyadi )