HOME NEWS NASIONAL

Tampang Lesu Sandra Dewi Usai Diperiksa 10 Jam Oleh Kejagung Terkait Korupsi Timah

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |05:17 WIB
Tampang Lesu Sandra Dewi Usai Diperiksa 10 Jam Oleh Kejagung Terkait Korupsi Timah
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah rampung memeriksa Sandra Dewi terkait perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada 18.30 WIB. Artinya, istri tersangka Harvey Moeis (HM) itu diperiksa selama hampir 10 jam, sejak pukul 08.00 WIB.

Terlihat Sandra Dewi berjalan sambil tertunduk saat selesai menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung Kejagung. Bahkan Sandra juga nampak seperti habis menangis. Namun ia enggan menjawab sejumlah pertanyaan awak media.

"Mba Sandra gimana pemeriksaannya?," tanya awak media ke Sandra Dewi, Rabu (15/5/2024).

Diketahui, Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Sandra Dewi pada 09.00 WIB, namun ia tiba satu jam sebelumnya dengan mengenakan pakaian serba hitam.

"Yang bersangkutan sudah datang, sekitar jam 8 pagi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).

