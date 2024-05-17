Hamas Klaim Hancurkan Kendaraan Pengangkut Pasukan Israel dengan Roket Anti-Tank Al-Yassin 105 Buatan Lokal

GAZA – Kelompok pejuang Hamas mengatakan pejuangnya di Jabalia telah menghancurkan kendaraan pengangkut pasukan Israel dengan roket anti-tank Al-Yassin 105 buatan lokal, sehingga menimbulkan korban jiwa. Reuters tidak dapat segera memverifikasi pernyataan tersebut dan belum ada komentar langsung dari Israel.

“Mereka melakukan pengeboman dengan gila-gilaan, menghancurkan rumah-rumah dan pasar utama di kamp tersebut,” kata salah satu penghuni kamp kepada Reuters melalui aplikasi obrolan.

Warga mengatakan tank-tank Israel juga mundur ke dekat pintu masuk kota Beit Hanoun di utara dan buldoser Israel menghancurkan pabrik dan properti di daerah tersebut.

Israel mengatakan pihaknya telah memusnahkan banyak pria bersenjata di Jabalia namun tidak memberikan komentar baru mengenai perkembangan di sana pada Kamis (16/5/2024).

Di ujung selatan Gaza, tank-tank mempertahankan posisi mereka di wilayah timur dan pinggiran Rafah sambil terus menekan dengan pemboman udara dan darat.

Petugas medis mengatakan satu peluru tank Israel telah mendarat di lapangan jauh di dalam Rafah, menewaskan satu warga Palestina dan melukai lainnya, sementara penduduk mengatakan sejumlah rumah di pinggir kota diledakkan oleh tentara setelah ada perintah evakuasi.

Israel mengatakan serangannya ditujukan kepada kelompok Hamas.

“Kami beroperasi di tempat yang kami tahu Hamas bersembunyi, dan di tempat yang menurut kami dapat menemukan terowongan atau infrastruktur teror atau berbagai jenis amunisi,” kata juru bicara militer Letkol Nadav Shoshani.