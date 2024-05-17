Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Klaim Hancurkan Kendaraan Pengangkut Pasukan Israel dengan Roket Anti-Tank Al-Yassin 105 Buatan Lokal

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:01 WIB
Hamas Klaim Hancurkan Kendaraan Pengangkut Pasukan Israel dengan Roket Anti-Tank Al-Yassin 105 Buatan Lokal
Hamas klaim hancurkan kendaraan pengangkut pasukan Israel dengan roket anti-tank Al-Yassin 500 buatan lokal (Foto: Kantor Press Hamas/ Handout)
A
A
A

GAZA – Kelompok pejuang Hamas mengatakan pejuangnya di Jabalia telah menghancurkan kendaraan pengangkut pasukan Israel dengan roket anti-tank Al-Yassin 105 buatan lokal, sehingga menimbulkan korban jiwa. Reuters tidak dapat segera memverifikasi pernyataan tersebut dan belum ada komentar langsung dari Israel.

“Mereka melakukan pengeboman dengan gila-gilaan, menghancurkan rumah-rumah dan pasar utama di kamp tersebut,” kata salah satu penghuni kamp kepada Reuters melalui aplikasi obrolan.

Warga mengatakan tank-tank Israel juga mundur ke dekat pintu masuk kota Beit Hanoun di utara dan buldoser Israel menghancurkan pabrik dan properti di daerah tersebut.

Israel mengatakan pihaknya telah memusnahkan banyak pria bersenjata di Jabalia namun tidak memberikan komentar baru mengenai perkembangan di sana pada Kamis (16/5/2024).

Di ujung selatan Gaza, tank-tank mempertahankan posisi mereka di wilayah timur dan pinggiran Rafah sambil terus menekan dengan pemboman udara dan darat.

Petugas medis mengatakan satu peluru tank Israel telah mendarat di lapangan jauh di dalam Rafah, menewaskan satu warga Palestina dan melukai lainnya, sementara penduduk mengatakan sejumlah rumah di pinggir kota diledakkan oleh tentara setelah ada perintah evakuasi.

Israel mengatakan serangannya ditujukan kepada kelompok Hamas.

“Kami beroperasi di tempat yang kami tahu Hamas bersembunyi, dan di tempat yang menurut kami dapat menemukan terowongan atau infrastruktur teror atau berbagai jenis amunisi,” kata juru bicara militer Letkol Nadav Shoshani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement