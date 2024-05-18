Mendadak Belok Kanan, Pemotor Tewas Tertabrak Truk di Belakangnya

TAPANULI UTARA - Jihar Siahaan (63) warga Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, tewas tertabrak mobil truk yang dikemudikan Dahru Afwadi (24) warga Desa Manekawan, Kecamatan Senuddon, Kabupaten Aceh Utara.

Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing merangkan, kecelakaan tersebut terjadi di jalan umum Tarutung - Siborongborong KM 14-15 atau tepatnya di Desa Hutaraja Simanugkalit, Kecamatan Sipoholon, Taput, pada Jumat 17 Mei 2024, sekira Pukul 17.15 WIB.

Aiptu Walpon Baringbing menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi saat olah TKP, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat pengemudi mobil truk dan pengendara motor melaju dari arah yang sama, yaitu dari arah Tarutung menuju Siborongborong dengan posisi motor di depan. Tiba-tiba pengendara motor berbelok ke sebelah kanan.

"Akibatnya, mobil truk bernomor Polisi BK 8009 GI yang berada di belakang menabrak pemotor bernomor Polisi BB 2405 BI, karena posisi kedua kendaraan saat melaju berdekatan," ungkap Walpon Baringbing kepada MPI, Sabtu (18/5/2024).