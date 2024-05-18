Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mendadak Belok Kanan, Pemotor Tewas Tertabrak Truk di Belakangnya

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |19:04 WIB
Mendadak Belok Kanan, Pemotor Tewas Tertabrak Truk di Belakangnya
TKP kecelakaan. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

TAPANULI UTARA - Jihar Siahaan (63)  warga Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, tewas tertabrak mobil truk yang dikemudikan Dahru Afwadi (24) warga Desa Manekawan,  Kecamatan Senuddon, Kabupaten Aceh Utara.

Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing merangkan, kecelakaan tersebut terjadi di jalan umum Tarutung - Siborongborong KM 14-15 atau tepatnya di Desa Hutaraja Simanugkalit,  Kecamatan Sipoholon, Taput, pada Jumat 17 Mei 2024, sekira Pukul 17.15 WIB.

 BACA JUGA:

Aiptu Walpon Baringbing menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi saat olah TKP, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat pengemudi mobil truk dan pengendara motor melaju dari arah yang sama, yaitu dari arah Tarutung menuju Siborongborong dengan posisi motor di depan. Tiba-tiba pengendara motor berbelok ke sebelah kanan.

 BACA JUGA:

"Akibatnya, mobil truk bernomor Polisi BK 8009 GI yang berada di belakang menabrak pemotor bernomor Polisi BB 2405 BI, karena posisi kedua kendaraan saat melaju berdekatan," ungkap Walpon Baringbing kepada MPI, Sabtu (18/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement