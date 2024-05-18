Pelajar SMA Pandeglang Tewas Kecelakaan di Lebak, Motornya Hancur

LEBAK - Muhammad Ikbal Pais pelajar SMA Negeri 2 Pandeglang meninggal dunia usai terlibat kecelakaan lalulintas di Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang tepatnya di Kampung Pasir Peteuy, Desa Baros, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Sabtu (18/5/2024).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.25 WIB. Warga Kecamatan Cikulur itu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Lebak menuju Pandeglang. Sesampainya di lokasi korban mengalami oleng dan masuk ke bagian kolong Toyota Rush dari arah berlawanan.

"Korban oleng dari arah berlawanan ada minibus Rush, benturan tidak terelakkan. Korban pengemudi motor meninggal dunia," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Lebak, Ipda Adi Nugraha saat dihubungi.

Kondisi motor, menurut Adi mengalami rusak berat alias hancur begitupun dengan Toyota Rush bernomor polisi A 1571 WO yang dikemudikan Said warga Kabupaten Pandeglang.

"Sopir mobil selamat hanya kerusakan pada bagian depan mobil," katanya.

Saat ini, terang Adi, jenazah korban telah dibawa ke puskesmas terdekat lalu ke rumah duka. "Meninggal di tempat," tandasnya.

(Arief Setyadi )