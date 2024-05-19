Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tega! Kawanan Maling Ini Bawa Kabur Mobil Bak Bermuatan Ubi Cilembu

Ervand David , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |10:12 WIB
BANDUNG - Aksi pencurian kendaraan mobil terekam kamera pengintai di kawasan Jalan Cikoang, Kota Bandung. Dalam kurun waktu dua menit, para pelaku berhasil menggondol satu unit mobil beserta puluhan kilo ubi cilembu.

Pelaku yang berjumlah dua orang tersebut langsung mendatangi mobil bak terbuka yang sedang terparkir, hanya dalam waktu dua menit saja, pelaku berhasil membobol mobil tersebut dan langsung melarikan diri.

Kejadian itu bermula saat korban ingin mampir ke rumahnya karena istrinya sakit. Tak berselang lama korban kembali ke lokasi dan menemukan mobil bak yang berisi ubi cilembu raib di gondol para pelaku.

“Mobil dibawa kabur yang isinya puluhan kilo ubi,” kata Ridwan, Minggu (19/5/2024).

Atas kejadian ini korban sementara kehilangan mata pencariannya untuk berdagang ubi cilembu. Selain itu, korban juga sudah melaporkan kejadian ini ke polsek setempat.

(Awaludin)

      
