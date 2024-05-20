Fun Walk Sangganipa Perindo Sulteng Diikuti 8 Ribu Warga

PALU - Sebanyak delapan ribu warga mengikuti acara Fun Walk Sangganipa di Kota Palu yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kegiatan jalan santai yang digelar di kota yang dikenal dengan sebutan Kota 5 Dimensi ini menjadi momen spesial untuk mengajak masyarakat mendukung Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid dalam Pilkada 2024 mendatang.

Partai Perindo, yang selalu dekat dengan masyarakat dan peduli terhadap pelaku UMKM, melaksanakan Fun Walk Sangganipa sebagai upaya membangun Sulteng. Ketua DPW Partai Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua II Bappilu Perindo.

"Kegiatan Fun Walk Sangganipa yang dihadiri juga Ketua II Bappilu Perindo ini dilaksanakan oleh Perindo Sulteng untuk mengajak masyarakat tetap solid dalam membangun Sulteng dan mendukung Rusdy Mastura dan Hadiyanto Rasyid maju di Pilkada 2024 mendatang," ujar Mahfud pada Minggu (19/5/2024).

Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, yang melepas delapan ribu peserta Fun Walk Sangganipa, menyampaikan bahwa Sulteng kini mulai maju dan berkembang, serta siap bersaing dengan provinsi lainnya untuk kemajuan masyarakat.

"Antusiasme masyarakat yang mengikuti fun walk ini terlihat bergembira dengan hadirnya calon pemimpin yang bermasyarakat dan dekat dengan masyarakat," katanya.