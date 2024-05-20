Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anak Berhadapan Hukum Pembunuh Polisi di Lampung Kabur dari Lapas

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |14:59 WIB
Anak Berhadapan Hukum Pembunuh Polisi di Lampung Kabur dari Lapas
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

LAMPUNG - AEA (17) seorang Anak Berhadapan Hukum (ABH) dikabarkan melarikan diri saat tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), Minggu 19 Mei 2024.

AEA merupakan remaja yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan terhadap anggota Polres Lampung Tengah Briptu Singgih Abdi Hidayat.

Remaja warga Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah itu divonis hukuman 9 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Gunung Sugih Lampung Tengah pada Selasa 7 Mei 2024 lalu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung Sorta Delima Lumban Tobing mengaku belum dapat memberikan informasi soal kaburnya pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/337/3122876/napi-Gn04_large.jpg
Kabur, 7 Napi Lapas Kutacane Masih Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/337/3085585/viral-r24a_large.jpg
7 Tahanan Narkoba Kabur, Komisi XIII DPR Sidak Rutan Salemba Jakpus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/340/3021053/5-tahanan-polres-barru-yang-kabur-berhasil-ditangkap-terpaksa-ditembak-karena-melawan-if8GLh9Cuy.jpg
5 Tahanan Polres Barru yang Kabur Berhasil Ditangkap, Terpaksa Ditembak karena Melawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010257/rutan-sukadana-lampung-minta-bantuan-polisi-tangkap-napi-narkoba-yang-kabur-0yExuoqspK.jpg
Rutan Sukadana Lampung Minta Bantuan Polisi Tangkap Napi Narkoba yang Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/525/2988169/kronologi-7-tahanan-kabur-saat-sidang-di-pn-cianjur-jebol-teralis-ventilasi-toilet-kiCUaTtq84.jpeg
Kronologi 7 Tahanan Kabur saat Sidang di PN Cianjur, Jebol Teralis Ventilasi Toilet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/525/2988155/jebol-plafon-7-napi-kabur-saat-mau-sidang-dakwaan-di-pn-cianjur-oHoizfmU30.jpeg
Jebol Plafon, 7 Napi Kabur saat Mau Sidang Dakwaan di PN Cianjur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement