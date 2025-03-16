Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabur, 7 Napi Lapas Kutacane Masih Buron

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |00:06 WIB
Kabur, 7 Napi Lapas Kutacane Masih Buron
Sebanyak 45 dari 52 narapidana yang kabur di Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh telah kembali ke lapas (Foto: Dok Ditjen PAS)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 45 dari 52 narapidana yang kabur di Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh telah kembali ke lapas tersebut diantarkan oleh keluarganya. Namun, masih ada 7 narapidana yang belum kembali ke lapas.

"Dari 52 yang meninggalkan Lapas Kutacane, sampai hari ini telah 45 warga binaan diantarkan keluarganya kembali ke Lapas Kutacane," ujar Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rika Apriyanti pada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Ditjenpas Kemenkumham menyampaikan terima kasihnya pada Bupati Aceh Tenggara bersama jajarannya, Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan agama, keluarga warga binaan, Kepolisian, Kodim, hingga semua unsur forkopimda yang telah banyak membantu mencari warga binaan yang kabur tersebut.

"Alhamdulillah satu per satu warga binaan yang sempat meninggalkan Lapas Kutacane, telah kembali ke lapas diantar keluarga masing-masing," kata Rika.

Sekadar diketahui, ada sebanyak 52 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh pada Senin, 10 Maret 2025 lalu. Saat ini, sudah sebanyak 45 narapidana kembali, masih ada 7 narapidana yang masih belum kembali.
 

(Arief Setyadi )

      
