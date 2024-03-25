Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kronologi 7 Tahanan Kabur saat Sidang di PN Cianjur, Jebol Teralis Ventilasi Toilet

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |22:24 WIB
Kronologi 7 Tahanan Kabur saat Sidang di PN Cianjur, Jebol Teralis Ventilasi Toilet
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
BANDUNG - Sebanyak tujuh tahanan kabur saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur, Senin (25/3/2024) sore. Ketujuh tahanan itu menjebol teralis ventilasi kamar mandi sel PN Cianjur.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, saat ini, petugas kejaksaan bersama Polres dan Pengadilan Cianjur tengah berkoordinasi untuk memburu dan menangkap kembali tujuh tahanan kabur itu. 

Jebol Plafon, 7 Napi Kabur saat Mau Sidang Dakwaan di PN Cianjur 

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kata Kasipenkum Kejati Jabar, para tahanan itu kabur dengan cara menjebol teralis ventilasi kamar mandi dalam sel PN Cianjur. 

"Tujuh tahanan itu sudah selesai mengikuti persidangan dengan agenda masing-masing. Mereka dipulangkan ke sel. Tujuh tahanan itu ke kamar mandi di sel Pengadilan Negeri Cianjur. Mereka menjebol teralis besi kamar mandi. Teralis besi itu sudah keropos," kata Kasipenkum Kejati Jabar. 

Mengenal Lapas Permisan, Paling Tua di Nusakambangan jika Napi Kabur Bisa Tewas 

Nur Sricahyawijaya menyatakan, para tahanan ini dikawal ketat oleh petugas kepolisian dan kejaksaan selama menjalani persidangan. Aksi kabur para tahanan itu dilakukan saat telah dikembalikan ke sel PN Cianjur.

