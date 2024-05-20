Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Sambut Para Delegasi Negara di Welcoming Dinner WWF ke-10

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |18:46 WIB
Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Sambut Para Delegasi Negara di <i>Welcoming Dinner</i> WWF ke-10
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dampingi Presiden Jokowi sambut para Delegasi Negara di Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 (Foto: Dok Kementerian PUPR)
Bali - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama sejumlah menteri lainnya di Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 tahun 2024 untuk menyambut para Pimpinan dan Delegasi Negara yang hadir di Bali, Minggu malam (19/5/2024).

Presiden Jokowi Berharap kebersamaan yang dirajut dalam forum air sedunia ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam bentuk kolaborasi untuk menciptakan kepastian air bersih terdistribusi bagi seluruh manusia.

"Terima kasih telah berpartisipasi dalam World Water Forum ke 10 di Bali ini, semoga semangat kebersamaan malam ini dapat membawa kita pada kolaborasi yang hebat untuk memastikan akses terhadap air bersih," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Sebelumnya Kementerian PUPR telah melakukan penataan Kawasan GWK seluas 4.000 m2. Lingkup pekerjaan dalam Penataan Kawasan GWK meliputi penataan area Tirta Amertha, penataan entrance gate 3, pelandaian ramp Taman Festival, parkir VVIP, akses baru jalan Indraloka, jalan Lingkar Timur, jalan Lingkar Barat, serta jalan akses menuju Parkir A GWK.

Pekerjaan dilakukan pada 2022 lalu sebagai persiapan menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 yang digelar di Bali. Selain untuk mempermudah aksesibilitas pengunjung dan tamu Presidensi G20 dari area Tirta Amertha menuju area Taman Festival, penataan kawasan GWK juga akan mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang berstandar internasional dan berwawasan budaya di Bali.

