Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

So Sweet! Pasangan Lansia Ini Putuskan Menikah pada Usia 100 Tahun di Panti Jompo

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |13:32 WIB
<i>So Sweet!</i> Pasangan Lansia Ini Putuskan Menikah pada Usia 100 Tahun di Panti Jompo
Pasangan lansia ini putuskan menikah pada usia 100 tahun di panti jompo (Foto: Sarah Sicherman)
A
A
A

PHILADEPHIA – Di sebuah panti jompo di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) Bernie Littman yang berusia 100 tahun menikahi Marjorie Fiterman yang berusia 102 tahun minggu ini.

Cucu perempuan Littman, Sarah Littman, mengatakan kakeknya yang seorang insinyur telah menikah selama 65 tahun. Setelah kematian istrinya, dia pindah ke panti jompo Fountain View di Philadelphia, di mana dia bertemu Fiterman, yang menjadi janda dari suaminya setelah 60 tahun menikah.

Keduanya telah menjalin hubungan selama sembilan tahun. "Kakek mengejutkan kami semua ketika dia mengatakan dia ingin menikah. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami akan mengadakan upacara Yahudi singkat, tetapi Kakek bersikeras untuk mengadakan pernikahan yang sah, jadi mereka mendaftar untuk menikah.,” terang Sarah.

“Kami mengajukan permintaan ke Guinness World Records karena menurut kami itu adalah rekor usia pernikahan. Kami sangat bahagia karena Kakek mempunyai seseorang untuk menemaninya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160186/menikah-105s_large.jpg
Kisah Tersangka dan Korban di Kolaka Utara, Menikah di Tengah Kasus Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038437/seorang-wanita-rencanakan-pernikahan-hantu-dengan-mendiang-pacarnya-demi-menghibur-sang-ibu-yang-berduka-kx1fPPjhSm.jpg
Seorang Wanita Rencanakan Pernikahan Hantu dengan Mendiang Pacarnya Demi Menghibur Sang Ibu yang Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/18/3028256/3-pria-bersenjata-serang-penikahan-ala-turki-1-orang-tewas-dan-wanita-hamil-terluka-y9XTjVczwX.jpg
3 Pria Bersenjata Serang Penikahan Ala Turki, 1 Orang Tewas dan Wanita Hamil Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/519/3026581/ditahan-karena-mencuri-pria-bojonegoro-menikahi-gadis-pujaan-hatinya-di-penjara-Crc3h6Btbf.jpg
Ditahan karena Mencuri, Pria Bojonegoro Menikahi Gadis Pujaan Hatinya di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/337/3019451/menko-pmk-pernikahan-jangan-menambah-keluarga-miskin-baru-ijmychzEyS.jpg
Menko PMK: Pernikahan Jangan Menambah Keluarga Miskin Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement