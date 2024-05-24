So Sweet! Pasangan Lansia Ini Putuskan Menikah pada Usia 100 Tahun di Panti Jompo

PHILADEPHIA – Di sebuah panti jompo di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) Bernie Littman yang berusia 100 tahun menikahi Marjorie Fiterman yang berusia 102 tahun minggu ini.

Cucu perempuan Littman, Sarah Littman, mengatakan kakeknya yang seorang insinyur telah menikah selama 65 tahun. Setelah kematian istrinya, dia pindah ke panti jompo Fountain View di Philadelphia, di mana dia bertemu Fiterman, yang menjadi janda dari suaminya setelah 60 tahun menikah.

Keduanya telah menjalin hubungan selama sembilan tahun. "Kakek mengejutkan kami semua ketika dia mengatakan dia ingin menikah. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami akan mengadakan upacara Yahudi singkat, tetapi Kakek bersikeras untuk mengadakan pernikahan yang sah, jadi mereka mendaftar untuk menikah.,” terang Sarah.

“Kami mengajukan permintaan ke Guinness World Records karena menurut kami itu adalah rekor usia pernikahan. Kami sangat bahagia karena Kakek mempunyai seseorang untuk menemaninya," lanjutnya.