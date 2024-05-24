Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tega! Pria Ini Cabuli Anak di Bawah Umur hingga 15 Kali

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:30 WIB
Tega! Pria Ini Cabuli Anak di Bawah Umur hingga 15 Kali
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

PESISIR BARAT - Pria berinisial ADK (24) ditangkap Satreskrim Polres Pesisir Barat lantaran menyetubuhi anak di bawah umur.

Kasi Humas Polres Pesisir Barat Ipda Kasiyono mengatakan, pelaku diamankan tanpa perlawanan di Kecamatan Krui Selatan, Jumat (24/5/2024).

Kasiyono menuturkan, penangkapan terhadap pelaku ADK tersebut berdasarkan laporan orang tua korban berinisial NDH (16).

"Sebagaimana tertuang dalam dalam laporan polisi nomor LP/B/19/V/2024/SPKT/Polres Pesisir Barat tanggal 23 Mei 2024. Dalam laporan tersebut disebutkan pelaku telah menyetubuhi korban sebanyak 15 kali," ujar Kasiyono, Jumat (24/5/2024).

Halaman:
1 2
      
