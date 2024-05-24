Gagal Bawa Kabur Motor Gegara Alarm Bunyi, Dua Maling Babak Belur Dihajar Massa

BANDARLAMPUNG - Kepergok hendak mencuri motor, dua pria babak belur dihajar warga. Kedua pelaku yakni IB (41) dan NR (23) warga Desa Marga Sekampung, Lampung Timur.

Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito mengatakan, kedua pelaku gagal membawa kabur motor korban lantaran alarm sepeda motor yang hendak dicuri tersebut berbunyi.

Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah tempat foto copy, Jalan pulau pisang, Korpri Jaya, Sukarame, pada Rabu (22/5/2024) sore.

"Saat kami mendapatkan informasi, Tim Patroli yang memang saat itu sedang hunting, langsung meluncur ke lokasi," ujar Warsito saat dikonfirmasi, Jumat (24/5).

Warsito mengungkapkan, saat kepergok pemilik motor, para pelaku sempat menakut nakuti korban dengan menodongkan kunci letter T.

"Korban sempat takut, karena dia pikir yang ditodongkan oleh pelaku itu adalah senpi (senjata api), ternyata kunci letter T yang dibawa pelaku," kata dia.