INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Sumut Diguncang Dua Kali Gempa, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |21:20 WIB
Sumut Diguncang Dua Kali Gempa, Warga Berhamburan Keluar Rumah
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
MEDAN - Wilayah Sumatera Utara diguncang dua kali gempa bumi bermagnitudo 2,8 pada Sabtu (25/5/2024).

Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa pertama terjadi pada pukul 19.57 WIB di wilayah Kabupaten Simalungun.

Pusat gempa berada di daratan pada kordinat 3.05 Lintang Utara dan 98.83 Bujur Timur atau 9 kilometer arah barat laut Kabupaten Simalungun pada kedalaman 105 kilometer.

Sementara gempa kedua terjadi pada pukul 20.36 WIB di di wilayah Kabupaten Mandailing Natal pada kordinat 0.76 lintang Utara dan 99.71 bujur timur, atau 20 kilometer arah tenggara Mandailing Natal pada kedalaman 5 kilometer.

"Pusat gempa berada di darat. Gempa tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam peringatan dininya.

Meski sama-sama bermagnitudo 2,8 namun gempa di Simalungun dan Madina pada malam ini memberikan dampak yang berbeda. Gempa di Simalungun tidak begitu terasa.

"Ada guncangan sedikit tadi, tapi gak begitu kuat dan hanya sebentar," kata Tua Purba, warga Kecamatan Raya, Simalungun.

Topik Artikel :
BMKG gempa sumut gempa
