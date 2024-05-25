Gempa Guncang Mandailing Natal Sumut Malam Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,8 mengguncang Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), pukul 20:36 WIB, Sabtu (25/5/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BACA JUGA:

BMKG merinci, lokasi gempa di 0.75 LU, 99.69 BT atau 19 Km Tenggara Mandailing Natal, Sumut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BACA JUGA:

Raja Ampat Diguncang Gempa, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)