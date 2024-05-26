Adik Tega Tembak Kakak Sendiri Gegara Anjingnya Diracuni

BENGKULU - Seorang warga Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, berinisial KO (45) tega menembak kakak kandungnya, Harmen Joyo (62) dengan senapan angin.

Akibatnya, korban mengalami luka tembak di bagian dada kiri, paha kiri dan bagian lutut kiri dan dilarikan ke salah satu rumah sakit di Bengkulu Utara, guna mendapatkan perawatan medis.

Wakapolres Bengkulu Utara, Kompol Kadek Suwantoro mengatakan bahwa terduga pelaku telah ditangkap aparat Unit Pidum dan Opsnal Satuan Reskrim Polres Bengkulu Utara berikut barang bukti satu buah senapan angin laras panjang merk MG DUKILL warna coklat.

