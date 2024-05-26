Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Adik Tega Tembak Kakak Sendiri Gegara Anjingnya Diracuni

Demon Fajri , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |17:00 WIB
Adik Tega Tembak Kakak Sendiri Gegara Anjingnya Diracuni
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

BENGKULU - Seorang warga Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, berinisial KO (45) tega menembak kakak kandungnya, Harmen Joyo (62) dengan senapan angin.

Akibatnya, korban mengalami luka tembak di bagian dada kiri, paha kiri dan bagian lutut kiri dan dilarikan ke salah satu rumah sakit di Bengkulu Utara, guna mendapatkan perawatan medis.

Wakapolres Bengkulu Utara, Kompol Kadek Suwantoro mengatakan bahwa terduga pelaku telah ditangkap aparat Unit Pidum dan Opsnal Satuan Reskrim Polres Bengkulu Utara berikut barang bukti satu buah senapan angin laras panjang merk MG DUKILL warna coklat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417/penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180434/viral-fWzk_large.jpg
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement