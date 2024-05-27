Hujan Deras Berakibat Longsor dan Banjir di Lampung, Ini Penjelasan BMKG

TANGGAMUS - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan lebat yang menyebabkan banjir hingga tanah longsor di sejumlah wilayah di Lampung pada Jumat (24/4/2024) kemarin akibat terbentuknya awan cumulonimbus.

Dalam keterangan resminya, Minggu (26/5/2024), BMKG Lampung mengungkapkan, berdasarkan citra satelit terdapat 4 sel awan konvektif yang terbentuk.

Pertama dari arah Sumatra Selatan, kedua di wilayah Kota Agung, ketiga di wilayah Pesisir Barat, dan keempat di wilayah Lampung Selatan.

BMKG menjelaskan, pertumbuhan keempat sel awan ini tidak serentak, diawali dengan sel awan pertama dan ketiga pada siang dan sore hari, lalu sel awan kedua dan keempat pada malam hari. Pada akhirnya keempat sel awan ini bersatu pada malam hari hingga terjadilah hujan sangat lebat.