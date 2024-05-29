Napi Narkoba Lapas Semarang Menikahi Gadis Impiannya di Balik Jeruji

SEMARANG – Seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) alias narapidana kasus narkoba Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang berinisial WR melangsungkan pernikahan di dalam lapas setempat, Rabu (29/5/2024).

Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan, WR melangsungkan pernikahan dengan perempuan impiannya F asal Solo. Kedua keluarga mempelai menjadi saksi hari bahagia itu. Mereka sudah menjalin hubungan dekat selama 4 tahun terakhir.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menyebut menikah adalah hak seluruh warga negara tak terkecuali mereka yang berstatus WBP.

“Hal itu juga yang menjadi dasar kami memberikan izin, selama hal itu tidak mengganggu keamanan dan ketertiban,” kata dia pada keterangan persnya.

WR melangsungkan pernikahan itu setelah mendapatkan izin dan memenuhi syarat substantif dan administratif. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang Jatmiko menambahkan bahwa pernikahan di lapas merupakan salah satu pemenuhan hak WBP.

Pada pernikahan itu, di hadapan penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, WR mengucapkan janji sucinya. Beberapa warga binaan juga menyaksikannya dengan suka cita.

Dia menikahi F dengan mas kawin seperangkat alat salat, perhiasan dan uang Rp200ribu.

“Saya bahagia dan terharu mendapat kesempatan mengucap kalimat suci (ijab kabul) di lapas, terimakasih kepada Bapak Kalapas yang sudah memberikan izin pernikahan ini,” kata WR.