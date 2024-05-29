Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Napi Narkoba Lapas Semarang Menikahi Gadis Impiannya di Balik Jeruji

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |19:24 WIB
Napi Narkoba Lapas Semarang Menikahi Gadis Impiannya di Balik Jeruji
A
A
A

SEMARANG – Seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) alias narapidana kasus narkoba Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang berinisial WR melangsungkan pernikahan di dalam lapas setempat, Rabu (29/5/2024).

Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan, WR melangsungkan pernikahan dengan perempuan impiannya F asal Solo. Kedua keluarga mempelai menjadi saksi hari bahagia itu. Mereka sudah menjalin hubungan dekat selama 4 tahun terakhir.

Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menyebut menikah adalah hak seluruh warga negara tak terkecuali mereka yang berstatus WBP.

“Hal itu juga yang menjadi dasar kami memberikan izin, selama hal itu tidak mengganggu keamanan dan ketertiban,” kata dia pada keterangan persnya.

WR melangsungkan pernikahan itu setelah mendapatkan izin dan memenuhi syarat substantif dan administratif. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang Jatmiko menambahkan bahwa pernikahan di lapas merupakan salah satu pemenuhan hak WBP.

Pada pernikahan itu, di hadapan penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, WR mengucapkan janji sucinya. Beberapa warga binaan juga menyaksikannya dengan suka cita.

Dia menikahi F dengan mas kawin seperangkat alat salat, perhiasan dan uang Rp200ribu.

“Saya bahagia dan terharu mendapat kesempatan mengucap kalimat suci (ijab kabul) di lapas, terimakasih kepada Bapak Kalapas yang sudah memberikan izin pernikahan ini,” kata WR.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178787//anak_anak_di_penjara_pakistan-bk78_large.jpg
Lahir di Balik Jeruji Besi, Kondisi Anak-Anak di Penjara Pakistan Timbulkan Kekhawatiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160428//fariz_rm_saat_sidang_terkait_narkoba-Gr5a_large.JPG
Fariz RM Dituntut 6 Tahun Penjara Kasus Narkoba Keempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/470/3140713//lapas_cipinang-rjks_large.png
Penjara Disulap Jadi Hunian, Ada Rumah MBR dan Komersial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/470/3139099//maruarar_sirait-HkTf_large.png
Menteri Ara Ajak Bos-Bos Properti Sulap Lapas Cipinang dan Salemba Jadi Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/470/3137936//maruarar_sirait-ZIpr_large.jpg
Relokasi Penjara Jadi Kawasan Perumahan, Prabowo Bentuk Satgas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/18/3136293//penjara_alcatraz-29Tc_large.jpg
Puluhan Tahun Jadi Objek Wisata, Trump Perintahkan Penjara Alcatraz Kembali Dibuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement