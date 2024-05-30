Angela Tanoesoedibjo Hadiri Deklarasi Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo secara resmi menghadiri deklarasi dukungan untuk Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani maju sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) dan wakil gubernur (Bacawagub) Papua Barat.

Pantauan di lokasi, Angela Tanoesoedibjo tiba di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat sekitar Pukul 10.20 WIB. Mengenakan baju kebesaran Perindo, Angela tak banyak memberikan komentar dan langsung memulai pertemuan dengan Dominggus Mandacan.

Deklarasi langsung diadakan secara terbuka dan memberikan dukungan terhadap Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani hadir dilokasi memakai kemeja berwarna putih.

Kemudian surat dukungan diserahkan langsung Wakil Ketua Angela Tanoesoedibjo dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq. Penyerahan surat tugas turut disaksikan jajaran petinggi dan sayap Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Dengan mengusung pasangan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani maju bertarung dalam pemilihan calon gubernur (Bacagub) dan calon wakil gubernur (Bacawagub).

Angela Tanoesoedibjo berharap agar dapat melanjutkan program-program belum tuntas diwujudkan pada periode sebelumnya.

"Semoga calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Papua Barat ini merupakan salah satu komitmen untuk memajukan, khususnya Papua Barat," ujar Angela Tanoesoedibjo dalam penyerahan dukungan digelar di Kantor DPP Perindo di kawasan Menteng Jakarta Pusat Kamis (30/5/2024).