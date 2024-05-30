Selain Bobby Tarigan, Ini Daftar Bacabup Karo yang Mendaftar ke Perindo

KARO - Pengusaha Bobby Tarigan, resmi mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Kabupaten Karo ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Bobby merupakan bakal calon Bupati Karo keempat yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Perindo.

Berkas pendaftaran itu diantarkan langsung oleh Bobby ke Sekretariat DPD Perindo Karo di Kafe Mesikel Berastagi, pada Rabu (29/5/2024) sore.

BACA JUGA:

Daftar Bacabup Karo ke Perindo, Bobby Tarigan Diharap Bisa Kembangkan Sektor Pertanian

Berkas pendaftaran Bobby Tarigan diterima oleh Wakil Sekretaris DPD Perindo Karo, Rusmadi Ginting dan tim penjaringan DPD Perindo Karo untuk Bakal Calon Bupati Karo 2024-2029.

Rusmadi Ginting sejauh ini ada 7 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran untuk diusung partai yang dipimpin pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu.

BACA JUGA:

"Iya tadi sudah kita terima berkas pendaftaran atas nama Bobby Tarigan. Sebelumnya ada nama Tino Mimana Sinuraya, Brigjen Antonius Ginting dan Abednego Tarigan," kata Rusmadi.