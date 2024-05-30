Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Selain Bobby Tarigan, Ini Daftar Bacabup Karo yang Mendaftar ke Perindo

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |10:17 WIB
Selain Bobby Tarigan, Ini Daftar Bacabup Karo yang Mendaftar ke Perindo
Bobby Tarigan daftar Bacabup Karo ke Perindo. (Foto: Wahyudi Aulia)
A
A
A

KARO - Pengusaha Bobby Tarigan, resmi mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Kabupaten Karo ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Bobby merupakan bakal calon Bupati Karo keempat yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Perindo.

Berkas pendaftaran itu diantarkan langsung oleh Bobby ke Sekretariat DPD Perindo Karo di Kafe Mesikel Berastagi, pada Rabu (29/5/2024) sore.

BACA JUGA:

Daftar Bacabup Karo ke Perindo, Bobby Tarigan Diharap Bisa Kembangkan Sektor Pertanian 

Berkas pendaftaran Bobby Tarigan diterima oleh Wakil Sekretaris DPD Perindo Karo, Rusmadi Ginting dan tim penjaringan DPD Perindo Karo untuk Bakal Calon Bupati Karo 2024-2029.

Rusmadi Ginting sejauh ini ada 7 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran untuk diusung partai yang dipimpin pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu.

 BACA JUGA:

"Iya tadi sudah kita terima berkas pendaftaran atas nama Bobby Tarigan. Sebelumnya ada nama Tino Mimana Sinuraya, Brigjen Antonius Ginting dan Abednego Tarigan," kata Rusmadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement