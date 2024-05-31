Operasi Antik Siginjai, Polda Jambi Tangkap 199 Tersangka Narkoba

JAMBI - Ditresnarkoba Polda Jambi dan Polres jajaran berhasil menangkap 199 orang tersangka pengguna narkoba, saat menggelar Operasi Antik Siginjai 2024.

Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan 5 kg sabu, ganja sebanyak 3 kg, dan pil ekstasi sebanyak 341 butir. Sedangkan uang tunai sebanyak lebih dari Rp10 juta.

"Dalam operasi selama 20 hari tersebut, 149 orang diproses hukum, 10 wanita dan 3 anak dibawah umur, 50 orang direhabilitasi," ungkap Dirresnarkoba Polda Jambi, AKBP Ernesto Seiser, Kamis (30/5/2024).

Bukan hanya itu, katanya, jajarannya juga menghancurkan 50 buah base camp narkotika. "Base camp ini atas laporan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ada yang dihancurkan oleh petugas dengan masyarakat dan juga di police line,” tuturnya.

Menurutnya, untuk sasaran Operasi Antik 2024 ini, diantaranya tempat hiburan malam, kos-kosan, hotel serta base camp.

"Kalau dihitung secara ekonomis, maka totalnya sekitar Rp6 miliar. Sementara untuk TO (target operasi) 100 persen terpenuhi oleh Polda Jambi dan jajaran," katanya.