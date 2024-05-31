Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Operasi Antik Siginjai, Polda Jambi Tangkap 199 Tersangka Narkoba

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |04:01 WIB
Operasi Antik Siginjai, Polda Jambi Tangkap 199 Tersangka Narkoba
Polda Jambi tangkap ratusan tersangka narkoba (foto: MPI/Azhari)
JAMBI - Ditresnarkoba Polda Jambi dan Polres jajaran berhasil menangkap 199 orang tersangka pengguna narkoba, saat menggelar Operasi Antik Siginjai 2024.

Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan 5 kg sabu, ganja sebanyak 3 kg, dan pil ekstasi sebanyak 341 butir. Sedangkan uang tunai sebanyak lebih dari Rp10 juta.

"Dalam operasi selama 20 hari tersebut, 149 orang diproses hukum, 10 wanita dan 3 anak dibawah umur, 50 orang direhabilitasi," ungkap Dirresnarkoba Polda Jambi, AKBP Ernesto Seiser, Kamis (30/5/2024).

Bukan hanya itu, katanya, jajarannya juga menghancurkan 50 buah base camp narkotika. "Base camp ini atas laporan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ada yang dihancurkan oleh petugas dengan masyarakat dan juga di police line,” tuturnya.

Menurutnya, untuk sasaran Operasi Antik 2024 ini, diantaranya tempat hiburan malam, kos-kosan, hotel serta base camp.

"Untuk barang bukti yang diamankan, 5 kg sabu, 3 kg ganja serta pil ekstasi sebanyak 341 butir. Sedangkan uang tunai sebanyak lebih dari Rp10 juta," tukas Ernesto.

"Kalau dihitung secara ekonomis, maka totalnya sekitar Rp6 miliar. Sementara untuk TO (target operasi) 100 persen terpenuhi oleh Polda Jambi dan jajaran," katanya.

