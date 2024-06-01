Advertisement
HOME NEWS NEWS

RPA Perindo Apresiasi Polisi Usut Kasus Rudapaksa Anak di Minahasa

Subhan Sabu , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |18:39 WIB
RPA Perindo Apresiasi Polisi Usut Kasus Rudapaksa Anak di Minahasa
RPA Perindo kawal kasus pemerkosaan anak di Minahasa
MINAHASA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) RPA Partai Perindo Sulawesi Utara (Sulut) memberikan apresiasi kepada Penyidik dan JPU terkait kasus yang didampingi RPA yang ditangani oleh Polres Minahasa.

Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap lewat DPW RPA Partai Perindo Sulut itu mengapresiasi tindakan kooperatif yang diberikan oleh Polres Minahasa.

"Kita datang sekaligus silaturahmi, sowan, apresiasi juga. Mereka juga memenuhi apa yang kami mau juga, jadi apresiasi buat penyidik, Kanit atau PPA juga bahwa pekerjaannya sudah sampai sini," tutur Anneke, Sabtu (1/6/2024).

Organisasi sayap yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu mengapresiasi kasus yang sudah sampai ditahap P21 dan tidak lama lagi masuk tahap 2.

