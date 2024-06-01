Kawal Kasus Rudapaksa Anak, RPA Perindo Audiensi dengan Polres Minahasa

MINAHASA - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu kembali mempertanyakan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut).

Lewat DPW RPA Partai Perindo Sulut, Ketua DPW Anneke S Lesar mendatangi Polres Minahasa untuk audiensi terkait kasus yang didampingi oleh RPA Partai Perindo itu.

Dari hasil pertemuan dengan penyidik dan JPU terkait kasus yang didampingi oleh organisasi sayap yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu diketahui sudah sampai ditahap P21.

"Sudah P21, terus kata Jaksa tanggal 4 ini sudah mau masuk tahap 2, jadi harus diserahkan barang bukti dan orangnya gitu," kata Anneke, Sabtu (1/6/2024).

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu kata Anne akan terus mengawal kasus ini sampai selesai.

"Pasti akan dikawal terus sampai hak-hak korban didapatkan," ujar Anneke.