Bobotoh Bubarkan Diri Usai Perayaan Persib Juara Liga 1, Lalu Lintas di Bandung Semrawut

Lalu lintas di Kota Bandung semrawut usai perayaan Persib juara Liga 1 (Foto: MPI/Agung)

BANDUNG - Rangkaian pawai perayaan Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024 telah selesai. Ribuan Bobotoh dan masyarakat Kota Bandung pun mulai meninggalkan Gedung Sate, Sabtu (1/6/2024).

Berdasarkan pantauan, terlihat para Bobotoh berjalan kaki meninggalkan Gedung Sate menuju kantung-kantung parkir tempat kendaraan mereka terparkir.

Sementara itu, pantauan arus lalu lintas di Jalan L. L. R.E Martadinata atau Riau tampak semrawut. Hal ini disebabkan banyaknya Bobotoh yang menggunakan kendaraan roda doa.

Hal yang sama juga terjadi di perempatan Dukomsel. Alat pengatur lalu lintas pun tidak taati dengan baik oleh para pengendara bermotor. Tampak juga sejumlah petugas kepolisan yang sedang mengatur arus lalu lintas.

Sebelumnya, perayaan gelar juara Persib di Gedung Sate berlangsung meriah. Kehadiran para pemain Maung Bandung menggunakan bus Bandung On The Tour (Bandros) disambut antusias ribuan Bobotoh.