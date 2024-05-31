Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Persib Juara Liga 1, Massa Bobotoh Banjiri Jalanan Kota Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |23:07 WIB
Persib Juara Liga 1, Massa Bobotoh Banjiri Jalanan Kota Bandung
Bobotoh banjiri jalanan Kota Bandung rayakan Persib juara Liga 1 2023-2024 (Foto: MPI/Agung Bakti)
BANDUNG - Kemenangan Persib atas Madura United hingga berhasil meraih gelar Juara Liga 1 musim 2023/2024 disambut meriah oleh ribuan Bobotoh.

Ya, ribuan Bobotoh tampak tumpah ruah memadati jalan-jalan di Kota Bandung. Mereka turun ke jalan untuk merayakan kemenangan dengan konvoi kendaraan, mengibarkan bendera, bernyanyi, hingga menyalakan flare.

Salah satunya seperti yang terjadi di Jalan Ir. H. Juanda atau Dago. Tampak suara bising dari setiap kendaraan yang dikendarai Bobotoh menggema di jalanan Kota Bandung.

