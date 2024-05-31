Persib Juara Liga 1, Massa Bobotoh Banjiri Jalanan Kota Bandung

BANDUNG - Kemenangan Persib atas Madura United hingga berhasil meraih gelar Juara Liga 1 musim 2023/2024 disambut meriah oleh ribuan Bobotoh.

Ya, ribuan Bobotoh tampak tumpah ruah memadati jalan-jalan di Kota Bandung. Mereka turun ke jalan untuk merayakan kemenangan dengan konvoi kendaraan, mengibarkan bendera, bernyanyi, hingga menyalakan flare.

Salah satunya seperti yang terjadi di Jalan Ir. H. Juanda atau Dago. Tampak suara bising dari setiap kendaraan yang dikendarai Bobotoh menggema di jalanan Kota Bandung.

