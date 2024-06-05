Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pj Gubernur Adhy Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak di Jatim

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:26 WIB
Pj Gubernur Adhy ajak semua pihak sukseskan Pilkada Serentak 2024 di Jatim. (Foto: dok Pemprov Jatim)
Pj Gubernur Adhy ajak semua pihak sukseskan Pilkada Serentak 2024 di Jatim. (Foto: dok Pemprov Jatim)
SURABAYA - Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024 di halaman Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa (4/6) malam.

Peluncuran ini sendiri ditandai dengan penekanan sirine oleh Pj Gubernur Adhy bersama Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Jatim dan Forkopimda Jatim sebagai tanda dimulainya tahapan Pilgub Jatim 2024.

Pada acara ini juga sekaligus diluncurkan maskot Pilgub Jatim 2024 Si Jali yang merupakan kependekan dari Jatim Memilih.

Pj Gubernur Adhy mengapresiasi atas diselenggarakannya peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim 2024 dengan nuansa yang berbeda dan lebih dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, dengan tagline yang diusung, Pilgub Jatim Seneng Bareng, maka pihak penyelenggara dan masyarakat diharapkan bersama-sama menyambutnya dengan senang.

"Kita memulai tahapan Pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim ini dengan cara yang keren, yang berbeda. Artinya kita memulai bahwa pesta demokrasi itu betul-betul pestanya masyarakat, pestanya rakyat. Seneng bareng jadi tagline-nya,” kata Adhy.

      
