Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pj Gubernur Adhy Gerak Cepat Tangani Banjir Lahar Dingin di Lumajang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |20:12 WIB
Pj Gubernur Adhy Gerak Cepat Tangani Banjir Lahar Dingin di Lumajang
Pj Gubernur Adhy gerak cepat tangani banjir lahar dingin di Lumajang. (Foto: dok Pemprov Jatim)
A
A
A

LUMAJANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meninjau wilayah terdampak banjir lahar dingin di Kabupaten Lumajang, Minggu (21/4). Dalam tinjauannya, ia memastikan semuanya telah tertangani.

Adhy mengatakan, gerak cepat telah dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial dan BPBD dengan memberikan bantuan logistik, menerjunkan alat berat, dan mendirikan dapur umum.

"Begitu mendapat laporan terjadinya banjir lahar dingin, saya langsung perintahkan kepala perangkat daerah terkait untuk turun ke lapangan, alat berat turun, dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi,” ujarnya.

Diketahui, intensitas hujan yang lebat di Gunung Semeru menyebabkan banjir lahar dingin dan membuat Daerah Aliran Sungai (DAS) Regoyo meluap pada Kamis (18/4) malam. Luapan DAS Regoyo ini menyebabkan tujuh desa dan tiga kelurahan di Kecamatan Candipuro, Pronojiwo, Pasirian, Lumajang, dan Sukodono terdampak banjir dengan ketinggian air 15-20 cm.

Total terdapat 495 KK terdampak. 42 KK diantaranya sempat mengungsi di dua titik pengungsian. BPBD juga mencatat terdapat tiga korban meninggal dunia. Dua diantaranya merupakan pasangan suami istri warga Dusun Jurang Geger, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro. Saat ini, genangan air telah surut dan para pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

Selain itu, banjir lahar dingin juga menyebabkan enam jembatan mengalami kerusakan, satu fasilitas umum, dan lima hewan ternak warga. Salah satu jembatan yang mengalami kerusakan ialah Jembatan Mujur II Kelopo Sawit yang baru saja diperbaiki dan diresmikan pada September tahun lalu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/25/3180514//ilustrasi_mengajukan_visa-NxT6_large.jpg
Panduan Lengkap Apply Visa China untuk Traveler Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/613/3180495//anti_angin_angin_club_fest-nj1g_large.jpg
Bejo Jahe Merah Bikin Anti Angin Angin Club Fest di Lima Kota Ini, Catat Biar Enggak Ketinggalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/2/3180487//ilustrasi_berlari-Aag1_large.jpg
Bukan Sekadar Lari, Tapi Gerakan Kebaikan! Ini 7 Alasan Ikut Run To Care 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/11/3180530//pgn-w8Ma_large.jpeg
PGN Perkuat Fundamental Bisnis dan Kelola Dinamika Bisnis di Triwulan III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/205/3180377//soundrenaline_2025_grrrl_gang-0esh_large.jpg
Kembali Hadir, Soundrenaline 2025 Siap Guncang Lima Kota
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement