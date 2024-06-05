Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Depresi Terlilit Hutang, Pemuda Desa Nekat Gantung Diri

edy gustan , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |17:18 WIB
Diduga Depresi Terlilit Hutang, Pemuda Desa Nekat Gantung Diri
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

LOMBOK UTARA - Diduga terlilit hutang, seorang pemuda desa berinisial IKTKA (24) nekat menggantung diri. Peristiwa itu menggemparkan warga Dusun Karang Langu Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung,Rabu 05/06/2024.

Kapolsek Tanjung AKP Remanto mengatakan, sekitar pukul 07.30 wita. Made Sedana selaku orang tua korban hendak membangunkan korban untuk berangkat kerja, dan korban menanggapinya seperti biasa.

“Iya, sebentar saya bangun,” ujar korban seperti disampaikan Made Sedana kepada polisi.

Made Sedana pergi menuju BTN di Dusun Karang Swela untuk menjemput Aditya. Sekitar pukul 08.30, Made Sedana bersama Aditya pulang ke rumah untuk sikat gigi. Saat Aditya hendak mengambil handuk di belakang rumah, dia terkejut melihat tubuh korban tergantung di belakang rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187824//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipay-xKbI_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling, Penyidik Masih Diperiksa Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187071//kepsek_smp_cilincing-7Gwo_large.jpg
Kepsek SMP di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032//mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185682//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-RslQ_large.jpg
Kronologi Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183156//ledakan_bom_bunuh_diri_islamabad-wGyi_large.jpg
Kelompok Taliban Klaim Serangan Bom Islamabad, Pakistan Umumkan Keadaan Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement