Diduga Depresi Terlilit Hutang, Pemuda Desa Nekat Gantung Diri

LOMBOK UTARA - Diduga terlilit hutang, seorang pemuda desa berinisial IKTKA (24) nekat menggantung diri. Peristiwa itu menggemparkan warga Dusun Karang Langu Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung,Rabu 05/06/2024.

Kapolsek Tanjung AKP Remanto mengatakan, sekitar pukul 07.30 wita. Made Sedana selaku orang tua korban hendak membangunkan korban untuk berangkat kerja, dan korban menanggapinya seperti biasa.

“Iya, sebentar saya bangun,” ujar korban seperti disampaikan Made Sedana kepada polisi.

Made Sedana pergi menuju BTN di Dusun Karang Swela untuk menjemput Aditya. Sekitar pukul 08.30, Made Sedana bersama Aditya pulang ke rumah untuk sikat gigi. Saat Aditya hendak mengambil handuk di belakang rumah, dia terkejut melihat tubuh korban tergantung di belakang rumah.