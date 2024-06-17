Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

KTT Perdamaian Ukraina Gagal Capai Konsensus, Indonesia Tak Tandatangani Komunike

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |11:04 WIB
KTT Perdamaian Ukraina Gagal Capai Konsensus, Indonesia Tak Tandatangani Komunike
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hadir pada KTT Perdamaian Ukraina di Stansstaad, Swiss, 16 Juni 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

BUERGENSTOCK – Negara-negara Barat dan sekutu mereka pada pertemuan puncak di Swiss mengecam invasi Rusia ke Ukraina pada Minggu, (16/6/2024) namun mereka gagal membujuk negara-negara non-blok untuk ikut serta dalam pernyataan akhir mereka, dan tidak ada negara yang maju untuk menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan.

Lebih dari 90 negara menghadiri perundingan dua hari di resor Alpen Swiss atas permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang disebut sebagai “pertemuan puncak perdamaian” meskipun Moskow tidak diundang.

Rusia mencemooh pertemuan itu, sementara China memutuskan untuk tidak ikut serta, membuat banyak pihak yakin bahwa KTT ini akan gagal mencapai tujuan Ukraina dalam membujuk negara-negara besar dari “Selatan” untuk ikut mengisolasi Rusia.

Brasil hadir hanya sebagai "pengamat". Dan pada akhirnya Indonesia, india, Meksiko, Arab Saudi dan Afrika Selatan semuanya tidak menandatangani komunike pertemuan puncak tersebut, meskipun beberapa isu kontroversial dihilangkan dengan harapan dapat menarik dukungan yang lebih luas.

Garis depan di Ukraina hampir tidak bergerak sejak akhir 2022, meskipun puluhan ribu orang tewas di kedua belah pihak dalam perang parit yang tiada henti, pertempuran paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Dalam pidato penutupnya, Presiden Swiss Viola Amherd memperingatkan bahwa “jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan”

Rusia, seperti yang telah terjadi selama berminggu-minggu, mengejek pertemuan tersebut.

      
