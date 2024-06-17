Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Luncurkan Abu Vulkanik 900 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami erupsi sore ini, Senin (17/6/2024), pukul 15.09 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi meluncurkan abu vulkanik setinggi 900 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-Laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada hari Senin, 17 Juni 2024, pukul 15:09 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 900 m di atas puncak (± 2484 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Adzan Anugrah Indiarsyah dalam keterangannya.

Adzan melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi 488 detik.