Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nenek Ini Tewas Usai Terlindas Truk Usai Jatuh saat Dibonceng, Tangis Sang Suami Pecah

Muh Rusli , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |09:55 WIB
Nenek Ini Tewas Usai Terlindas Truk Usai Jatuh saat Dibonceng, Tangis Sang Suami Pecah
A
A
A

KOLAKA - Seorang perempuan lanjut usia inisial HS tewas di tempat setelah dilindas truk tangki saat dibonceng suaminya di Jalan Pemuda, Kelurahan Tahoa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 17.10 Wita, Senin (17/6/2024). Usai melindas, sang sopir mengamankan diri ke kantor polisi.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif Setiawan mengatakan HS merupakan warga Kecatan Pomalaa. Ia saat kejadian sedang dibonceng suaminya inisial ML menggunakan motor Yamaha biru dengan nomor polisi (nopol) DT 5562 PB.

Sedangkan sopir mobil inisial MN warga Latambaga, Kolaka. Ia mengemudi truk Mitsubishi biru nopol S 9722 UN bergerak searah dengan pengendara dari arah Kolaka menuju Sabilambo.

"Pengendara tiba-tiba hendak berbelok ke arah kanan hingga disambar truk pada bagian knalpot dan terjatuh," ungkapnya, Selasa (18/6/2024).

Saat kedua pengendara terkapar, HS terlempar ke kolom mobil dan kepalanya langsung terlindas ban belakang sebelah kiri. Sementara sang sopir begegas meninggalkan lokasi mencari perlindungan ke tempat yang aman dan memarkir kendaraanya di tepi jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192195//kecelakaan_lalu_lintas-4k8G_large.jpg
Diduga Kebut-kebutan, Pemotor Tewas Usai Tabrak Pedagang Tahu Bulat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192086//kecelakaan_beruntun_libatkan_50_kendaaraan_di_jepang-DjdC_large.jpg
Kecelakaan Besar Libatkan 50 Kendaraan Terjadi di Tol, Api Berkobar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191531//bus_tni_al_kecelakaan_di_tol_belmera_medan-1Rxa_large.jpg
Bus TNI AL Kecelakaan di Tol Belmera Medan, Belasan Prajurit Terluka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191526//kecelakaan_lalu_lintas-PG3D_large.jpg
Tersangka Lakalantas Maut Tol Krapyak, Sopir Bus Menangis dan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191525//kapolrestabes_semarang_kombes_syahduddi-DIqC_large.jpg
Breaking News! 16 Penumpang Tewas di Tol Krapyak, Sopir Bus Cahaya Trans Resmi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191492//menhub_dudy_soal_libur_nataru-LzNV_large.jpg
Menhub Bakal Panggil Seluruh Owner Bus Imbas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement