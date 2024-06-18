Nenek Ini Tewas Usai Terlindas Truk Usai Jatuh saat Dibonceng, Tangis Sang Suami Pecah

KOLAKA - Seorang perempuan lanjut usia inisial HS tewas di tempat setelah dilindas truk tangki saat dibonceng suaminya di Jalan Pemuda, Kelurahan Tahoa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 17.10 Wita, Senin (17/6/2024). Usai melindas, sang sopir mengamankan diri ke kantor polisi.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif Setiawan mengatakan HS merupakan warga Kecatan Pomalaa. Ia saat kejadian sedang dibonceng suaminya inisial ML menggunakan motor Yamaha biru dengan nomor polisi (nopol) DT 5562 PB.

Sedangkan sopir mobil inisial MN warga Latambaga, Kolaka. Ia mengemudi truk Mitsubishi biru nopol S 9722 UN bergerak searah dengan pengendara dari arah Kolaka menuju Sabilambo.

"Pengendara tiba-tiba hendak berbelok ke arah kanan hingga disambar truk pada bagian knalpot dan terjatuh," ungkapnya, Selasa (18/6/2024).

Saat kedua pengendara terkapar, HS terlempar ke kolom mobil dan kepalanya langsung terlindas ban belakang sebelah kiri. Sementara sang sopir begegas meninggalkan lokasi mencari perlindungan ke tempat yang aman dan memarkir kendaraanya di tepi jalan.