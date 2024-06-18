Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diganggu OPM, Ratusan Warga Bibida Papua Tengah Mengungsi ke Gereja Madi Paniai

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |13:11 WIB
Warga Distrik Bibida mengungsi di Gereja Madi, Paniai, Papua Tengah (Koops Habema)
JAKARTA - Ratusan warga Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah mengungsi ke Gereja Madi di Distrik Paniai Timur karena khawatir dengan gangguan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sayap militer OPM diketahui telah menembak warga setempat pada 11 Juni 2024.

Komando Operasi (Koops) TNI Habema melaporkan bahwa aparat keamanan (Apkam) gabungan TNI-Polri sudah berhasil berebut kembali wilayah Bibida yang sempat dikuasai OPM pada 14 Juni 2024, saat operasi pengejaran terhadap kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya yang telah menembak warga.

Komandan Satgas Media Koops Habema, Letkol Arh Yogi Nugroho mengatakan bahwa anggota OPM terus mengganggu keamanan di Distrik Bibida setelah pihaknya merebut kembali wilayah tersebut, sehingga ratusan warga harus mengungsi dengan truk.

