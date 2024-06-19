Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nelayan Lebak Dihebohkan Kapal Asing Terdampar di Perairan Panyaungan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |13:37 WIB
Nelayan Lebak Dihebohkan Kapal Asing Terdampar di Perairan Panyaungan
Kapal asing yang terdampar di Perairan Panyaungan (foto: dok ist)
A
A
A

LEBAK - Sejumlah nelayan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dibuat heboh oleh penemuan kapal asing yang terdampar di Perairan Panyaungan, Kecamatan Cihara, pada Selasa 18 Juni 2024, sekira pukul 16.50 WIB.

Peristiwa itu ditemukan oleh para nelayan dan relawan. Kondisi kapal saat ditemukan dalam keadaan kosong alias tidak ada Anak Buah Kapal (ABK). Namun, relawan dan nelayan menemukan adanya beberapa barang yang berasal dari negara luar atau Australia.

"Ya relawan melaporkan ada kapal yang terdampar di perairan Lebak Selatan, kondisinya memang kosong cuma mereka menemukan ada barang yang bertuliskan Made In Australia," kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama saat dihubungi, Rabu (19/6/2024).

Berdasarkan laporan relawan, menurut Febby, barang-barang yang ditemukan itu berupa botol berisi air putih. Namun, saat ini keberadaan kapal telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Para nelayan, relawan dan warga setempat sudah melaporkan ke pihak terkait baik polair maupun kepolisian setempat. Detailnya bisa ke mereka," tuturnya.

Sementara informasi diperoleh, pihak kepolisian maupun TNI angkatan Laut telah mendatangi lokasi dan melakukan pengamanan terhadap kapal dan beberapa barang yang ditemukan di dalam kapal.

(Awaludin)

      
