Belum Tentukan Figur di Pilgub Jabar, PKS: Patokan Kami Probability to Win Besar

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan figur yang diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) 2024. PKS masih mempertimbangkan dan menganalisis terhadap dinamika politik di lapangan yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu merespons langkah partainya terkait Pilkada Jabar 2024. Ia berkata, pihaknya hanya akan mendukung figur yang memiliki potensi kemenangan besar.

"Sama, analisis-analisis itu akan kita dalami betul. Artinya peluang-peluangnya dan juga menjadi patokan kami adalah, pertama yaitu probability to win-nya besar," kata Syaikhu saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

Kendati ada figur yang memiliki kans kemenangan besar, Syaikhu berkata, PKS akan medorong untuk meraih kemenangan. "Nah ketika probability to winnya besar kita akan dorong utk biar itu menang," ucap Syaikhu.

Sebelumnya, Syaikhu mengatakan Mohamad Idris salah satu yang dipersiapkan dalam bursa kandidat Pilgub Jawa Barat 2024.

"Ya itu (M Idris) mah salah satunya yang sedang dijaring," kata Syaikhu saat ditemui di sela pembubaran timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Syaikhu juga merespons terkait namanya juga masuk dalam bursa Pilgub Jabar. Ia memilih menjadi komandan untuk pemenangan Pilkada Serentak dari PKS.