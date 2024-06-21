Ribuan Warga Malang Aksi Solidaritas untuk Palestina, Galang Dana hingga Teriakkan Merdeka

MALANG - Ribuan massa Malang melakukan aksi solidaritas kemanusiaan untuk Palestina. Massa aksi yang tergabung dalam berbagai organisasi, lintas agama, melakukan aksi solidaritas kemanusiaan di kawasan Bundaran Tugu Malang.

Massa aksi berkumpul sejak selesai salat Jumat di Masjid Sabilillah, Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Kemudian massa bergerak menuju kawasan Bundaran Tugu Malang, sekitar pukul 13.00 WIB, Jumat siang (21/6/2024).

Setibanya di Bundaran Tugu Malang, massa langsung meneriakkan yel-yel anti Israel, dan dukungan ke Palestina. Panggung yang jadi mimbar orasi bebas juga telah disiapkan oleh massa.

Ribuan bendera Palestina dari berbagai ukuran mulai dari yang kecil hingga besar, juga dikibarkan oleh massa. Tak ketinggalan beberapa spanduk kecaman ke infasi Israel ke tanah Palestina dibawa peserta aksi. Massa ada yang membawa foto Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan tulisan penjahat perang.

Massa juga menyanyikan lagu kebebasan Palestina. Teriakan Free Palestina, juga menggelora di kawasan Bundaran Tugu, saat aksi solidaritas Palestina berlangsung. Di aksi ini massa juga melakukan penggalangan dana.

Banyaknya massa aksi membuat jalanan di sekitar Bundaran Tugu Malang dialihkan oleh petugas gabungan yang berjaga.

Koordinator lapangan (Korlap) Muhammad Aziz mengatakan, aksi ini bagian dari solidaritas warga Malang ke Palestina. Menurutnya, apa yang dilakukan Israel ke Palestina sudah benar-benar di luar nalar akal sehat kemanusiaan.

"Israel menyerang setiap daerah, kalau dulunya di Gaza sebelah barat, tapi sekarang malah ke Rafah yang dulunya aman. Rafah semakin ke sini semakin terpojokkan. Iya ini takutnya akan hilang semua warga Palestina, sehingga kita harus aksi," kata Muhammad Aziz, saat ditemukan ketika aksi.

Aksi ini juga bentuk kutukan ke Israel dan dukungan warga Indonesia, khususnya Malang raya ke Palestina yang terjajah sejak lama. Bahkan serangan yang dilakukan Israel ke Palestina disebutnya juga tak seimbang, karena diarahkan ke pengungsi anak-anak, perempuan, dan lansia, yang sudah lemah.

"(Serangan Israel) Tidak apple to apple, kalau sipil seharusnya dilindungi, tapi mereka dengan biadabnya langsung membombardir di camp - camp pengungsi. Bukan hanya di camp - camp pengungsi saja, tapi tempat beribadah, masjid tempat ibadah juga mereka hancurkan," terangnya.

Pihaknya pun menyerukan agar Palestina didukung oleh negara-negara Arab lainnya. Ia pun meminta warga Indonesia mendukung penuh masyarakat Palestina. Sebab apa yang terjadi di Palestina, bukan lagi didasari atas nama agama, melainkan juga kemanusiaan.