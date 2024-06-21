Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pilkada Majalengka, Sekda Eman Suherman Dinilai Unggul Jaringan Birokrasi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |21:31 WIB
MAJALENGKA - Pengalaman matang Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka Eman Suherman dinilai sukses memantik hadirnya dukungan kuat. Imbasnya membuat Eman semakin diinginkan masyarakat dapat menjadi Bupati Majalengka pada periode selanjutnya.

"Eman Suherman tentu memiliki keunggulan sebab sudah mengakar sebagai birokrat di level lokal," ungkap Peneliti Senior Indonesia Stategic Institute (Instrat), Jalu Priambodo saat dihubungi, Jumat (21/6/2024).

Jalu mengatakan, Eman suherman sebagai Sekda memiliki peranan sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka sudah tentu sebagai Sekda ia sangat memahami karakteristik warga Majalengka.

Terlebih sebagai seorang putra daerah, Eman sudah memahami hal itu bahkan jauh sebelum ia memangku jabatan apapun. Kekuatan yang mengakar ini akan sulit dirobohkan oleh siapun lawannya nanti.

Selain itu, lanjut Jalu, Sekda juga memegang peranan penting dalam penyusunan program kerja pemerintahan hingga menyusun anggaran. Melalui peran ini, dengan sangat mudah Sekda mengetahui bagaimana mengarahkan program ataupun anggaran sesuai dengan kebutuhan.

