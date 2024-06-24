Advertisement
HOME NEWS JATENG

Truk Ekspedisi Paket Terbakar Hebat di Tol Pemalang

Suryono Sukarno , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |06:31 WIB
Truk Ekspedisi Paket Terbakar Hebat di Tol Pemalang
Truk ekspedisi paket terbakar di Tol Pemalang (Foto: Suryono Sukarno)
PEMALANG - Sebuah truk ekspedisi bermuatan paket terbakar di ruas Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah, Km 306A pada Minggu (23/6/2024) malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Namun, arus tol sempat macet dua jam selama proses pemadaman dan evakuasi truk.

Dalam video amatir warga, sebuah truk bermuatan paket ini terbakar di Kilometer 306A arah Jakarta ke Semarang. Api dengan cepat melahap isi truk paket dari Jakarta ke Surabaya hingga tak bersisa.

Menurut keterangan pengemudi truk, Muhamad Cholili, api berasal dari tumpukan barang paketan yang tersimpan di dalam box truk tersebut. Truk tronton yang dibawanya dari Jakarta dengan tujuan ke Surabaya, pada saat mau berangkat sudah di cek kondisi kendaraannya tidak ada mengalami kendala apapun.

Sementara itu, Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatikha Handiska, api berasal dari dalam box paket sebelah kiri. Setelah dicek, api sudah menyebar dan membuat semua barang paket di dalam box terbakar.

Kebakaran truk sempat membuat arus lalu lintas arah Jakarta ke Semarang terhambat selama satu jam karena proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

(Arief Setyadi )

      
