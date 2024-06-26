Alfamart Salurkan Paket Gizi Nusantara dari Sedekah Konsumen Lewat BAZNAS

JAKARTA - Alfamart salurkan Paket Gizi Nusantara berupa 83 ekor sapi dan 95 ekor domba/kambing dari hasil sedekah konsumen Alfamart periode Februari dan Maret sebesar Rp2.425.154.795 ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

Sebagian besar hewan tersebut akan didistribusikan BAZNAS ke wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Indonesia dan sebagiannya akan diolah menjadi kemasan kaleng untuk mengatasi stunting.

Simbolis penyerahan Paket Gizi Nusantara tersebut diserahkan langsung perwakilan manajemen Alfamart kepada BAZNAS dalam acara Kurban Berkah yang berlangsung di Balai Ternak Desa Tanjung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (17/6).

Secara terpisah, GM Corporate Communications Alfamart Rani Wijaya menjelaskan seluruh bantuan yang disalurkan Alfamart kepada BAZNAS merupakan sedekah konsumen atau donasi konsumen Alfamart, baik berupa uang kembalian saat belanja di Alfamart maupun donasi bebas melalui kasir Alfamart.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada konsumen Alfamart yang secara sukarela memberikan sedekahnya, di momen Iduladha tahun ini Alfamart mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS yang telah memfasilitasi penyaluran dana sedekah konsumen Alfamart berupa paket gizi untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.