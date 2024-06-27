Perkuat Aspek Keamanan, Bandara Soekarno-Hatta Jalankan Universal Security Audit Programme dari ICAO

Jakarta - Bandara Soekarno-Hatta pada 24 Juni - 5 Juli 2024 menjalankan program Universal Security Audit Programme (USAP) untuk memastikan aspek keamanan selalu memenuhi standar global.

USAP sendiri merupakan program dari organisasi penerbangan sipil internasional atau International Civil Aviation Organisation (ICAO) yang merupakan bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Program ini diinisiasikan oleh ICAO dengan tujuan untuk mempromosikan keamanan aviasi global melalui audit dan monitoring secara bekelanjutan terhadap kinerja keamanan aviasi negara-negara anggota, sejalan dengan upaya negara-negara anggota dalam meningkatkan keamanan aviasi.

Pgs. SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Cin Asmoro mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta sudah memiliki sistem keamanan aviasi berstandar global, dan dengan menjalankan program USAP dari ICAO pada tahun ini.

"Bandara Soekarno-Hatta secara berkelanjutan memastikan aspek keamanan tersebut untuk terus berada di standar global dan semakin meningkatkan kinerja keamanan, termasuk terkait prosedur keamanan, personel keamanan, perlengkapan dan fasilitas keamanan, serta area lainnya yang terkait keamanan,” ujarnya.