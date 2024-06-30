Carok Maut Kembali Terjadi, Satu Orang Tewas di Bangkalan Madura

BANGKALAN - Peristiwa carok berdarah terjadi kembali di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Satu orang dikabarkan tewas akibat kejadian kali ini.

Kabar tersebut viral dan tersebar di media sosial. Terlihat dalam foto terlihat orang yang berbaring berlumur darah.

Berdasarakan informasi yang berhasil dihimpun peristiwa berdarah itu terjadi di wilayah Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Minggu (30/6/2024)

Kapolsek Tanah Merah, AKP Eko Siswanto membenarkan telah terjadi tragedi penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia.