Dapat Dukungan dari Perindo, Cabup Tapanuli Utara JTP Hutabarat Janji Bangun Pertanian Berbasis Teknologi

JAKARTA - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Jonius TP Hutabarat berjanji akan membenahi sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian warga dengan berbasis teknologi jika terpilih di Pilkada 2024 mendatang.

Diketahui JTP berpasangan dengan Deni Lumbatoruan dalam Pilkada Tapanuli Utara 2024 telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Perindo.

"Kami mengabdikan diri untuk membangun tanah kelahiran kami daerah Kabupaten Tapanuli Utara, adapun yang paling konkrit karena daerah pertanian kami ke depan akan membangun pertanian berbasis teknologi," kata JTP saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (1/7/2024).

"Saya sering ke tengah masyarakat mendengarkan langsung keluhan masyarakat yang ada saat ini bagaimana masyarakat petani masih kekurangan pupuk. Maka kami ke depan akan membangun pabrik pupuk organik secara teknologi modern," tambahnya.

JTP yang juga kader Partai Perindo itu juga akan membenahi kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

"Kami saat ini bagaimana mensejahterakan masyarakat salah satunya pertanian, pendidikan kami tahu pendidikan salah satu mengubah masa depan kita lewat pendidikan. Kami di tanah Batak banyak prinsip untuk merantau, orang yang sudah mumpuni punya pengetahuan, skill, kami akan benahi nanti," ucapnya.

Sebelumnya, pantauan iNews Media Group dilokasi Ketua Harian Nasional I DPP Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada, Angela Tanoesoedibjo menyerahkan dengan disaksikan Ketua Umum (Ketum) DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

"Hari ini Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada Calon Kepala Daerah di 37 wilayah di seluruh Indonesia," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya.