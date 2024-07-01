Waketum Perindo Ferry Kurnia Harap Dukungan Berupa Rekomendasi Dapat Jadi Modal bagi Cakada

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap dukungan berupa surat rekomendasi B1KWK yang diserahkan menjadi modal bagi Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) di seluruh Indonesia.

"Ya ini suatu proses rekrutmen politik yang dilakukan Partai Perindo berikan kepada orang orang terbaik mudah mudahan dari rekomendasi ini segala dukungan, koalisi juga tingkat nilai surveinya akan semakin tinggi. Ini menjadi modal bagi mereka untuk nantinya mendapatkan semacam surat persetujuan dari Partai Perindo," kata Ferry saat ditemui di Aula Persatuan Indonesia, Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Ferry menjelaskan, alasan Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo memberikan surat rekomendasi bagi Cakada-Cawakada di wilayah Indonesia Timur. Ia pun mengungkap Partai Perindo tetap mengedepankan sejumlah syarat salah satunya tingkat survei di wilayah masing-masing.

"Selain wilayah timur juga ada wilayah Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan, Kutai Barat, Kutai Timur, Sulawesi ada. Jadi sebenarnya menyebar ya karena kita ada 381, tapi pilkadanya ada sekira 188 kita yang sudah siap dan mereka memiliki tiga syarat dukungan kuat akar rumput, bentuk koalisi, dan tingkat survei cukup tinggi kita perhatikan itu kalau sudah konfirm kita siap," ujarnya.

Sebelumnya, pantauan iNews Media Group dilokasi Angela menyerahkan dengan disaksikan Ketua Umum (Ketum) DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

"Hari ini Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada Calon Kepala Daerah di 37 wilayah di seluruh Indonesia," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

"Dua tingkat provinsi yakni Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Selatan serta 35 di tingkat Kabupaten/Kota," tambahnya.