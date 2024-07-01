Perindo Buka Komunikasi dengan Seluruh Parpol Cari Koalisi di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik. Hal ini untuk mencari koalisi di Pilkada Jakarta.

Hal ini disampaikan nya saat memberikan dukungan serentak tahap pertama kepada 37 Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota di sejumlah wilayah Indonesia.

Dukungan tersebut berupa penyerahan rekomendasi yang diberikan langsung oleh Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo dan disaksikan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) yang dilangsungkan di Aula Persatuan Indonesia Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (1/7/2024).

HT hadir didampingi Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo; Bendahara Umum (Bendum) DPP Perindo, Angkie Yudistia; Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Michael V. Sianipar; Ketua DPP Bidang Politik dan Ideologi, Manik Marganamahendra; dan jajaran pengurus DPP dan DPD Partai Perindo.

"Jadi kita masih terus menjajaki membuka komunikasi dengan seluruh partai, dan pasti kalau soal DKI kita akan terus melihat aspirasi dari masyarakat ke arah mana, karena pastinya warga Jakarta yang tahu mau dipimpin oleh siapa," kata Angela.