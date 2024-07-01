Perindo Serahkan 37 Surat Rekomendasi ke Cakada, Michael Sianipar: Akan Ada Gelombang Berikutnya

JAKARTA - DPP Partai Perindo menyerahkan 37 surat rekomendasi ke Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada Senin (1/7/2024) sore.

Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Michael V. Sianipar mengatakan Tim Desk Pilkada telah mencicil dan akan ada gelombang berikutnya yang akan segera diumumkan DPP Perindo.

"Kami memang sudah mencicil, minggu depan atau dua minggu dari sekarang akan ada gelombang berikutnya untuk puluhan Calon Kepala Daerah lainnya yang kita akan berikan rekomendasi," kata Michael saat ditemui di Aula Persatuan Indonesia, Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat.

Michael mengatakan bahwa Partai Perindo yang diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo saat ini telah menyerahkan puluhan surat rekomendasi dukungan ke Calon Kepala Daerah di sejumlah wilayah.

"Total yang kita berikan surat B1KWK, rekomendasi dan dukungan ada 37 dan total dari awal sampai sekarang ada 45 daerah," ucapnya.

Sebelumnya, pantauan iNews Media Group dilokasi Angela menyerahkan dengan disaksikan Ketua Umum (Ketum) DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

"Hari ini Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada Calon Kepala Daerah di 37 wilayah di seluruh Indonesia," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya.