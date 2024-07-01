Advertisement
HOME NEWS JATIM

Masa Libur Sekolah, Penumpang Kereta Api Daop 8 Tembus 145 Ribu

Lukman Hakim , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |12:29 WIB
Masa Libur Sekolah, Penumpang Kereta Api Daop 8 Tembus 145 Ribu
A
A
A

SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat, berdasarkan data pada Senin (1/7/2024) pukul 09.00 WIB, sebanyak 145.374 penumpang telah berangkat dari stasiun wilayah KAI Daop 8 Surabaya pada periode 24 - 30 Juni 2024. 

Jumlah tersebut meningkat hingga 15% dibanding periode yang sama sebelumnya, yang tercatat 130.186 penumpang. Penumpang meningkat karena sedang masa libur sekolah.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan, KAI Daop 8 Surabaya telah mengakomodir kebutuhan penumpang dengan mengoperasikan 3 kereta api (KA) fakultatif pada akhir pekan. 

Sehingga total terdapat 48 KA jarak jauh, terdiri dari 45 KA jarak jauh reguler, 2 KA jarak jauh tambahan, dan 1 KA lokal komersial tambahan. "Total kapasitas yang disediakan yakni 27.921 tempat duduk setiap hari pada akhir pekan," jelasnya.

Luqman Arif menjelaskan, bahwa mayoritas para penumpang didominasi dengan KA tujuan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember dan Banyuwangi. 

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang akan bepergian menggunakan transportasi kereta api, untuk dapat melakukan pemesanan lebih awal.

“Sehingga dapat memilih tanggal dan juga KA yang diinginkan. KAI akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi penumpang,” pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
