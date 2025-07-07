Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Dua Penumpang Kereta Sancaka Jadi Korban Kaca Pecah, Wajah Penuh Luka

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |22:14 WIB
Dua Penumpang Kereta Sancaka Jadi Korban Kaca Pecah, Wajah Penuh Luka
Dua Penumpang Kereta Sancaka Jadi Korban Kaca Pecah, Wajah Penuh Luka (Foto : KAI)
A
A
A

JAKARTA – Dua penumpang kereta api (KA) Sancaka relasi Yogyakarta–Surabaya Gubeng menjadi korban aksi vandalisme berupa pelemparan jendela kaca kereta, pada 6 Juli 2025. Insiden tersebut terjadi antara Stasiun Klaten dan Srowot, yang berakibat kaca jendela pecah.

Serpihan kaca akibat pelemparan mengenai dua penumpang, yang segera mendapat perawatan medis dan asuransi dari KAI. Setiba di Stasiun Solobalapan, dua penumpang tersebut diperiksa dan diobati oleh tim medis serta langsung dirujuk ke RS Triharsi.

"Naik kereta malam dari Jogja ke Surabaya. Semua tenang, sampai tiba-tiba… BRAK! Kaca gerbong dilempar batu dari luar. Refleks langsung aku pindah dari kursi. Tapi kejadian ini bikin sadar, rasa aman itu bisa diganggu dalam sekejap — dan kadang kita harus jadi orang pertama yang ambil tindakan. Stay safe ya teman-teman, terutama kalau bepergian jauh," tulis pemilik akun Instagram @widya_anggraini_awaw, sebagai salah satu korban dengan kondisi wajahnya penuh luka, dikutip Senin (7/7/2025).

Atas peristiwa tersebut, PT Kereta Api Indonesia mengutuk keras aksi vandalisme berupa pelemparan batu terhadap Kereta Api Sancaka (KA 88F) rute Yogyakarta–Surabaya Gubeng.

"Sebagai respons, KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta meningkatkan patroli jalur rawan, memasang kamera pengawas, dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta masyarakat setempat. Pelaku aksi vandalisme akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujar Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174536/kereta-l2jf_large.jpg
Hari ini Kereta Jarak Jauh Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172958/viral-LYku_large.jpg
Sejarah Panjang di Balik Peringatan Hari Kereta Api Nasional 28 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166470/stasiun-Hdup_large.jpg
Imbas Demo di Sekitar Stasiun Pasar Senen, KAI Rekayasa Operasional Kereta Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151609/kereta-gS6b_large.jpg
Ada Peringatan Hari Bhayangkara, KA Jarak Jauh Dialihkan dari Gambir ke Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/608/3151532/polsuska_tangkap_maling_rel_kereta_senilai_rp47_juta_di_asahan-oFkM_large.jpg
Polsuska Tangkap Maling Rel Kereta Senilai Rp47 Juta di Asahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/608/3148444/kereta-C9jm_large.jpg
PT KAI Ingatkan Pelaku Pelemparan Kereta Bisa Dipidana Seumur Hidup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement