HOME NEWS SUMUT

Mobil Ditabrak Kereta Api Putri Deli, Pasutri di Deliserdang Tewas Mengenaskan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |11:05 WIB
Mobil Ditabrak Kereta Api Putri Deli, Pasutri di Deliserdang Tewas Mengenaskan
Pasutri tewas usai mobilnya ditabrak kereta api (foto: dok istimewa)
A
A
A

DELISERDANG - Pasangan suami-isteri (pasutri), Sulaiman Lubis (52) dan Airani (52), warga Desa Pagar Merbau, Deliserdang, Sumatra Utara, tewas setelah mobil Daihatsu Xenia bernopol BM 1103 ZR, tertabrak kereta api (KA) Putri Deli relasi Medan-Tanjungbalai.

Peristiwa kecelakaan itu terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Suka Mandi Hulu, Kecamatan Bangun Purba, Deliserdang, Rabu 11 Juni 2025.

Dalam kecelakaan itu, mobil Xenia yang ditumpangi pasutri tersebut sempat terseret hingga sejauh 150 meter. Mereka diduga lalai dan tidak melihat kereta yang datang dari arah Tanjungbalai saat melintas di perlintasan tersebut. 

Lokasi kecelakaan ini hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari perlintasan di jalan Desa Sambirejo yang juga tanpa palang pintu. Lokasi ini merupakan tempat dimana terjadi kecelakaan yang menewaskan satu keluarga atau 6 orang pada bulan Juli 2024 lalu. 

 

