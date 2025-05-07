7 Orang Meninggal Tertemper Kereta Api di Sumut Sepanjang 2025

Sebanyak tujuh orang korban meninggal dunia usai tertemper kereta api di perlintasan sebidang yang ada di Sumatra Utara sepanjang tahun 2025. Kecelakaan di perlintasan kereta juga membuat sebanyak 2 orang mengalami luka berat dan 9 orang mengalami luka ringan.

Demikian dikatakan Manajer Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara, M As'ad Habibuddin saat menggelar sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang JPL 01 Serdang, Jalan H.M Yamin, Kota Medan bersama komunitas Insan dan Pencinta Kereta Api Sumatera Utara (IPKA Sumut).

As'ad mengatakan angka temperan kereta api di perlintasan sebidang di Sumatra Utara memang masih cukup tinggi, seiring dengan minimnya kedisiplinan masyarakat di Sumatra Utara dalam berlalulintas di perlintasan sebidang. Bahkan sepanjang tahun 2024 lalu, ada 57 kejadian temperan dengan jumlah korban meninggal 25 orang, 18 orang luka berat, dan 16 orang luka ringan.

“Pada tahun 2025 ini, dari periode Januari hingga awal Mei ini, sudah ada 12 kasus temperan di perlintasan sebidang, dengan 7 orang meninggal, 2 orang luka berat, dan 9 orang luka ringan,” kata As’ad, Rabu (7/5/2025).

Untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang, lanjut As'ad pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan saat melewati perlintasan sebidang.

”Hal tersebut penting terus kami sosialisasikan mengingat masih minimnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan penggunaan jalan,” sebutnya.

As'ad menjelaskan, Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124 menyatakan bahwa pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.