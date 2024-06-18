Hendak Liburan, Mobil Travel Berisi 7 Orang Ringsek Diseruduk Kereta Api

PADANG - Satu unit mobil travel Toyota Innova dengan nopol B 1138 SVM, tertabrak kereta api dari Pariaman menuju Padang di Arang Perahu Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah. Kota Padang, sebanyak tujuh orang mengalami luka-luka.

Kapolsek Koto Tangah AKP Afrino Chaniago membenarkan kejadian tersebur, kejadian itu terjadi pada pukul 07.00 WIB di perlintasan kereta api tanpa plang. Awalnya mobil minibus Toyota Kijang Innova warna putih B 1138 SVM yang merupakan travel dari Lubuk Basung via Padang hendak keluar dari Simpang Arang Perahu.

“Itu selesai mengantarkan penumpang untuk menuju kembali ke Jalan Raya,” katanya Selasa (18/6/2024).

Namun, Kata Afrino, sesampainya di pelintasan kereta api tanpa plang, warga setempat memberitahu sopir tersebut dengan cara meneriaki ada kereta api melintas, tapi karena kaca mobil dalam tertutup sehingga tidak terdengar oleh sopir sehingga kereta api BI ekspres yang datang dari arah Pariaman menuju Padang menabrak mobil tersebut.

“Mobil itu terpental sejauh dua meter dan berhenti setelah tersangkut di pagar kereta api dan akibat kejadian tersebut menyebabkan seluruh penumpang berada dalam mobil tersebut langsung diselamatkan oleh warga sekitar untuk keluar dari dalam mobil, “ katanya.

Dalam insiden tersebut kata, Afrini, enam orang penumpang langsung dibawa ke Puskesmas Lubuk Buaya untuk diberikan perawatan. “Satu orang penumpang karena mengalami patah tulang dilarikan ke RS Hermina dan penumpang yang berada di Puskesmas Lubuk Buaya selanjutnya di rujuk ke RSUD Padang guna perawatan lebih lanjut,” katanya.